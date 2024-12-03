Гасли: Команда заслуживает хорошего результата

В этот уик-энд в Alpine обкатают состав на следующий сезон – напарником Пьера Гасли станет Джек Дуэн – 784-й участник чемпионата мира и 16-й австралиец на старте Гран При…

Пьер Гасли: «В Катаре я отлично провёл гонку, финишировал пятым, заработав десять важнейших очков для команды. Мы были быстры по ходу уик-энда, я прошёл в финале квалификации к спринту, а в спринте и основной гонке стабильно боролся в десятке.

Старт получился непростым, но я смог удержаться рядом Магнуссеном до его пит-стопа. Затем заменил шины за автомобилем безопасности, что позволило занять отличную позицию на финальном отрезке. Затем я боролся до финиша, пытаясь удержать Карлоса Сайнса позади. Борьба получилась интересной, позицию я сохранил, добившись одного из лучших результатов в сезоне, позволивших нам вновь опередить Haas в Кубке конструкторов. Цель в этот уикэнд – заработать очки в Абу-Даби и укрепить наши позиции в чемпионате.

Хочу поблагодарить Эстебана и пожелать ему всего наилучшего в будущем. Это была особенная история для нас – быть вместе в команде Alpine. У нас были как удачные моменты, как в Сан-Паулу, так и не очень. В этот уик-энд место в соседних боксах займёт Джек, я с нетерпением жду, когда мы вместе начнем следующую главу.

Мы едем в Абу-Даби на заключительную гонку года, и теперь все зависит от нас. Цель – закрепиться на шестом месте в Кубке конструкторов. Сезон был долгим и сложным для команды, но все в Энстоуне и Вири усердно работали, чтобы вывести машину с того уровня, на котором мы были в Бахрейне, на тот, где мы находимся сейчас, стабильно сражаясь за места в первой десятке.

Все мы хорошо знаем трассу Яс-Марина. Надеюсь, мы сможем сразу приступить к работе и будем постепенно улучшать машину по ходу уик-энда. Первый и второй секторы очень скоростные, с быстрыми поворотами и двумя длинными прямыми перед финальным сектором в стиле городской трассы с быстрой сменой направления и подступающими к трассе барьерами. Я хочу закончить сезон хорошим результатом, команда этого заслуживает».

Джек Дуэн: «Здорово, что в этот уик-энд я дебютирую в Формуле 1 в Абу-Даби. С этой трассой связано много особых воспоминаний. Я гонялся на Яс-Марине в разные периоды своей карьеры, здесь же я выиграл свою последнюю гонку в Формуле 2 в 2023 году, и рад вернуться уже в Формуле 1.

Этот уик-энд, а также постсезонные тесты дадут мне и команде возможность получить дополнительное время для подготовки к сезону 2025 года. Моя цель – помочь команде закончить сезон на шестом месте в Кубке конструкторов. Я с нетерпением жду возможности работать вместе с ними, чтобы достичь этой цели и завершить сезон на позитивной ноте».

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