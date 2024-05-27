В Монако в момент аварии на 1-м круге пострадал фотограф

Одним из эпизодов, предопределивших итог Гран При Монако, стала драматичная авария, произошедшая в первые секунды гонки, которую устроили Кевин Магнуссен и Серхио Перес.

Но в ней пострадали не только обе машины Haas F1, Red Bull мексиканца и ограждение трассы – уже после гонки стало известно, что травмы получил итальянский фотограф, который находился справа от трассы на подъёме, ведущем к поворотам Beau Rivage и Massenet.

Инцидент произошёл, когда Магнуссен пытался проскочить справа от машины Переса, хотя пространства для такого манёвра практически не было. RB20 Серхио в последние мгновения перед столкновением сместилась вправо, переднее левое колесо машины Кевина зацепилось за заднее правое колесо Red Bull, и её развернуло поперёк трассы.

Машины к моменту столкновения уже успели разогнаться до скоростей порядка 250 км/ч, поэтому энергия удара была колоссальной, в разные стороны полетели обломки, и гонка тут же была остановлена красными флагами, после чего маршалам пришлось ремонтировать ограждения.

Но группа фотографов, аккредитованных на гонке, находилась именно в том месте, где машина Переса ударилась о барьеры, которые не выдержали удара, и один из фотографов получил травмы, к счастью, оказавшиеся не слишком серьёзными.

«Самое главное, что мы все остались целы, – прокомментировал после гонки Серхио. – Это был очень серьёзный инцидент, которого, по-моему, можно и нужно было избежать. Я также надеюсь, что не пострадали фотографы, которые были в той точке трассы».

Однако организаторы гонки сообщили, что один из фотографов обратился в медицинский центр, но вскоре был отпущен, поскольку серьёзных травм у него не оказалось. А после Гран При по социальным сетям разошёлся кадр, сделанный кем-то из зрителей, стоявших на балконе дома на противоположной стороне – на нём видно, что человек лежит на тротуаре, а кругом валяются обломки.

Впрочем, как подтвердили в FIA, «фотограф не получил открытых ран» и даже смог вернуться на трассу и продолжить выполнять профессиональные обязанности.

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