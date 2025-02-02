Марко: Я работаю по двум причинам, и одна из них – Макс

Хельмут Марко сыграл настолько важную роль в судьбе и спортивной карьере Макса Ферстаппена, что четырёхкратный чемпион мира называет своего наставника вторым отцом.

81-летний автоспортивный советник компании Red Bull в интервью голландскому изданию Formule1 рассказал о том, что его связывает с гонщиком Red Bull Racing, а также подчеркнул, что считает себя хранителем духа и традиций команды.

Именно Марко в 2016 году настоял на переводе Ферстаппена в Red Bull Racing всего после 23 гонок в составе Toro Rosso, и с тех пор Макс одержал 63 победы и выиграл четыре титула. А когда в начале 2024-го в команде назрела кризисная ситуация, именно он выступил в защиту Марко.

«Я никогда не чувствовал такой привязанности к гонщику и готов это открыто признать, – сказал Хельмут Марко. – Хотя от меня вы не услышите, что я стал для него вторым отцом. И хотя даже не скажу, как долго я проработал в автоспорте, но я точно знаю, что первый серьёзный разговор с Максом у меня состоялся, когда ему было 13 лет.

Обычно в случае таких бесед разговор с молодым гонщиком длится от 10 до 15 минут. Но с Максом мы проговорили больше часа. И я по-прежнему выполняю свою работу по двум причинам, и одна из них – Макс. Вторая состоит в том, чтобы сохранять в гоночной команде дух Red Bull и продолжать дело Дитриха Матешица. По крайней мере, я пытаюсь это делать, поскольку, разумеется, по-настоящему заменить его не может никто.

Что касается Макса, то он человек особенный и очень талантливый. Он олицетворяет все ценности Red Bull. Матешиц в своё время говорил: “Мы не покупаем звёзд, мы их сами растим”. И Макса можно считать идеальным примером этого: он искренний, общительный парень и великолепный спортсмен.

Работать с такими людьми очень приятно. Я ещё никогда не чувствовал такой сильной привязанности к гонщику, хотя с Себастьяном Феттелем у нас тоже были очень хорошие отношения».

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