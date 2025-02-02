Майк Тайсон назвал боксера, который ударил его сильнее всех

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира американец Майк Тайсон рассказал, какой боксер нанес ему самый сильный удар. «Железный Майк» выделил соотечественника Эвандера Холифилда, с которым он дважды делил ринг.

«Самый сильный панчер, с которым я дрался? Я назову Эвандера Холифилда», – сказал Майк Тайсон.

В 1997 году Майк откусил Холифилду кусок уха и бой закончился победой Эвандера после дисквалификации Тайсона. В первом поединке Холифилд нокаутировал Тайсона.

Ранее легендарный боксер Эвандер Холифилд высказался о наследии украинского супертяжеловеса Александра Усика.

sport.ua