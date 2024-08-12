Первый бой с Top Rank. Украинец Хегай досрочно победил колумбийца Пресиадо

Instagram. Арнольд Хегай

В ночь с 10 на 11 августа в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США) прошел поединок с участием украинского боксера.

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На ринге встретились украинский боксер Арнольд Хегай (21–1–1, 13 KO) и Бельмар Пресиадо из Колумбии (22–7–1, 15 КО).

На взвешивании Арнольд Хегай показал вес 57,06 кг, а Бельмар Пресиадо – 57,1 кг. Оба вложились в лимит полулегкого веса.

Хегай провел первый бой после того, как подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank, которой руководит Боб Арум.

Арнольд владел большим преимуществом. Поединок, который планировался 10-раундовым, закончился досрочно. После 8-го раунда Пресиадо, пребывавший в пассивной защите, решил отказаться от продолжения боя.

Для Хегая это 22-я победа на профи-ринге, у него в пассиве есть одно поражение – от Стивена Фултона в январе 2020 года.

В главном бою шоу встретятся мексиканец Луис Альберто Лопес (30–2, 17 KO), чемпион мира IBF в полулегком весе, и Анджело Лео (24–1, 11 KO), претендент из США.

Луис Альберто Лопес − Анджело Лео, Хегай − Пресиадо. Смотреть онлайн LIVE

Арнольд Хегай (Украина) − Бельмар Пресиадо (Колумбия) – RTD 8/10

sport.ua