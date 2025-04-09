ДЮБУА: «Дерьмо случается. Отец мне не позволил это сделать»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа рассказал, почему не провел бой с Джозефом Паркером в феврале и сообщил, что готов к новым вызовам.

«Я хотел драться с Паркером в Эр-Рияде. Но моя команда, врачи и мой отец не позволили мне драться. Да, дерьмо случается. Но я вернулся. Скоро порадую вас новостями. Усик, Паркер, Джоуша, любой – я готов», – сказал Дюбуа.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа. Поединок может состояться в Лондоне на арене Уэмбли.

sport.ua