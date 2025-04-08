Ландо Норрис: Каждое заработанное очко имеет значение

Ландо Норрис приедет на Гран При Бахрейна с преимуществом в одно очко над Максом Ферстаппеном в личном зачёте. Гонщик McLaren рассчитывает результативно провести гонку и увеличить отрыв от преследователей.

Ландо Норрис: «Бахрейн следующий! Я рад гоняться на этой трассе в предстоящий уик-энд. Нас ждёт первая в сезоне ночная гонка, поэтому мне интересно, как мы будем выглядеть в других условиях, отличающихся от всех тех, в которых мы выступали в этом году.

Мы набрали хороший темп, в двух гонках подряд финишировав на подиуме двумя машинами. Сезон только начинается, но мы уже видим, что каждое заработанное очко имеет значение. Мы стремимся провести интересную гонку и заработать ещё больше очков. Вперёд!»

Оскар Пиастри: «Мы провели три очень обнадёживающих гоночных уик-энда в 2025 году. Я чувствую, что у меня очень высокий темп, и я хочу закрепить его в Бахрейне.

Машина отлично управляется – спасибо команде за их напряжённую работу. Я с нетерпением жду возвращения к работе на трассе».

Андреа Стелла, руководитель команды: «После хорошего результата в Сузуке мы возвращаемся в Бахрейн на первую ночную гонку сезона.

Машина MCL39 доказала свою конкурентоспособность в трёх первых гонках сезона, но мы реалистично оцениваем, сколько ещё предстоит сделать, чтобы остаться конкурентоспособными. Февральские предсезонные тесты в Бахрейне получились вполне позитивными, но в апреле мы ждём несколько иных условий на трассе.

Гонка в Бахрейне – вторая домашняя для команды. Мы очень ценим поддержку, которую нам здесь оказывают, ведь она мотивирует атаковать изо всех сил, чтобы заработать больше очков, подиумов и побед».

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