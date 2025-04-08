Топ-теннисисты обратились к руководству турниров Grand Slam: новые подробности о письме и требованиях игроков

Пресса получила копию письма, которое спортсмены прислали организаторам четырех “мэйджоров”



Напомним, ранее французское издание L’Equipe опубликовало новость об обращении от теннисистов из топ-20 рейтингов ATP и WTA к правлению турниров Grand Slam, в частности с требованием пересмотра распределения прибыли (увеличение доли для призового фонда для игроков).

Как сообщает агентство Associated Press, письмо от теннисистов датировано 21 марта и начинается с просьбы о личной встрече игроков и руководителей турниров Grand Slam на предстоящем турнире в Мадриде. Письмо было подписано от руки 10 теннисистками из топ-10 той недели (кроме Елены Рыбакиной) и топ-10 игроками мужского рейтинга.

Вот все имена подписантов: Арина Соболенко, Коко Гауфф, Ига Швёнтек, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Жасмин Паолини, Эмма Наварро, Чжэн Циньвэнь, Паула Бадоса, Мирра Андреева, Янник Синнер, Новак Джокович, Карлос Алькарас, Александер Зверев, Тейлор Фритц, Каспер Рууд, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Алекс де Минор.

Из этих 20 игроков 15 выиграли по крайней мере один титул Grand Slam или дошли до финала на соревнованиях этой категории.

Теннисисты очертили три направления, на которых они хотят сосредоточиться:

• Турниры Grand Slam должны делать финансовые взносы в программы социальной защиты игроков, финансируемые двумя профессиональными турами.

• Призовые должны увеличиться «до более адекватного процента от доходов турнира, отражающего вклад игроков в ценность турнира».

• Спортсмены должны иметь больше права голоса при принятии решений, которые «непосредственно влияют на соревнования, а также на здоровье и благосостояние игроков».

По словам журналиста итальянского издания Corriere dello Sport Лоренцо Эрколи, работа над подготовкой этого письма длилась более 8 месяцев и не является реакцией игроков на судебные иски PTPA. Черновой вариант письма был составлен в 2024 году, обновлен в Мельбурне в этом году, а окончательную версию утвердили во время американской серии турниров этой весной.

«Если не будет достигнут прогресс, игроки могут рассмотреть потенциальные контрмеры, – утверждает Эрколи. – Первые неофициальные реакции со стороны «мэйджоров» свидетельствуют об отсутствии немедленного изменения приоритетов, особенно в отношении вопросов управления и благосостояния».

btu.org.ua