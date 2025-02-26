Мерида. Ангелина Калинина против Дарьи Сэвилл во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Ангелина Калинина сегодня будет играть за выход в четвертьфинал на турнире WTA 500 в Мериде. Поединок против Дарьи Сэвилл из Австралии откроет игровой день на Центральном корте в 22:00 по киевскому времени



Дата рождения: 07/02/1997 (28 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 26.02.2025): 373/222

Призовые за карьеру: $4,103,560



Дата рождения: 05/03/1994 (30 лет)

Место рождения: Москва, россия

Рост: 166 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2017 – New Haven)

Высший рейтинг WTA: 20 (28/08/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 26.02.2025): 333/268

Призовые за карьеру: $5,949,724

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H2H: 1-0

2023 | Пекин (WTA 1000) | Хард | R2 | Калинина 6:2, 7:6(5)

Путь на турнире

Ангелина Калинина

R1: [Q] Леолия Жанжан (Франция, №129) 6:4, 1:6, 6:1

Дарья Сэвилл

QR1: Эллен Перес (Австралия, №б/р) 7:6(5), 6:1

QRF: Варвара Лепченко (США, №124) 6:2, 6:1

R1: [6] Марта Костюк (Украина, №19) 6:4, 7:6(6)

История на турнире

Обе теннисистки впервые играют на турнире в Мериде.

Выступления на харде (на 26.02.2025):

Ангелина Калинина – 170/125 (8/5 в этом году)

Дарья Сэвилл – 227/167 (3/7 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает небольшой фавориткой матча Ангелину Калинину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,76. На победу Дарьи Сэвилл предлагается коэффициент – 2,12 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025

Ангелина Калинина – 6/6

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 0/2 | Доха – R1, Дубай – R1

WTA 500 – 4/2 | Брисбен – 1/2, Линц – R1

WTA 250 – 2/1 | Клуж-Напока – 1/4

Дарья Сэвилл – 2/7

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 1/2 | Доха – QRF, Дубай – QR1

WTA 500 – 1/2 | Брисбен – QR1, Абу-Даби – QRF

WTA 250 – 0/2 | Хобарт – R1, Сингапур – R1

Последние 5 матчей:

Ангелина Калинина – В, П, П, П, В

Дарья Сэвилл – В, В, В, П, П

Национальный фактор:

Ангелина Калинина – 8/2 | Калинина не проигрывала теннисисткам из Австралии с 2018 года, одержав победу в шести последних таких поединках.

Дарья Сэвилл – 15/22 | Сэвилл в предыдущем раунде победила Марту Костюк и прервала серию из четырех поражений подряд от украинских теннисисток. В этом году она также уступила Анастасии Соболевой в квалификации турнира в Брисбене.

• Ангелина Калинина проведет свой 175-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 86 побед (49%);

• Дарья Сэвилл проведет 318-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 158 побед (50%).

Победительница этого матча получит 28 695 долларов США призовых и 108 рейтинговых очков. Проигравшая – 15 700 долларов США призовых и 60 рейтинговых очков.

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