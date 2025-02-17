Дубай. Таусон сыграет против Свитолиной во втором круге, Ястремская встретится с Потаповой

На турнире WTA 1000 в ОАЭ стали известны следующие соперницы украинок



Дубай, ОАЭ • 16-22 февраля • хард • $3,654,963

Действующая чемпионка: Жасмин Паолини (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Элина Свитолина во втором круге соревнований встретится с Кларой Таусон, которая в своём стартовом матче обыграла Ребекку Шрамкову со счётом 7:6(4), 6:0. В 2023 году, когда украинка только возвращалась в Тур после рождения дочери, она в трёх сетах проиграла датской теннисистке на турнире ITF в Оэйраше.

Даяна Ястремская за выход в третий круг турнира в Дубае будет бороться с “нейтральной” Анастасией Потаповой. В январе украинка потерпела поражение в их противостоянии во втором круге турнира WTA 500 в Брисбене.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua