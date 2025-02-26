Тренер Реал Сосьедада поделился ожиданиями от матча против Реала в Кубке Испании

Главный тренер "Реал Сосьедада" Иманоль Альгуасиль поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Испании против мадридского "Реала".

"Мы счастливы, что вышли в полуфинал", – сказал Альгуасиль. "Мы играем дома, перед нашими болельщиками. Как победить их? Нам придется сделать все, против команды такого уровня нельзя всегда высоко прессинговать, иногда они заставят нас быть компактными и отступать.

Мы также знаем, что они очень мощны в розыгрыше стандартов, они лучшие во всем, они создают моменты против команд, которые отступают, и против команд, которые прессингуют, именно поэтому они выигрывают все, что выигрывают".