Берман: В основном мы работали над гоночным темпом

Оливер Берман отработал свою первую смену на тестах, предшествующих его первому полному сезону в качестве гонщика основного состава Haas F1, после чего поделился впечатлениями в эфире телеканала Sky Sports.

Оливер Берман: «Я очень рад, что теперь у меня и свой гараж, и своя машина! Здорово, что тесты стартовали, и что-то начинает происходить. Зимнее межсезонье я провёл отлично, в основном вместе с друзьями и в кругу семьи, хотя, конечно, тянулось оно слишком долго. Думаю, ближе к концу года у меня уже появится потребность в долгом зимнем отпуске, но сейчас я просто в предвкушении этого сезона.

Я очень интенсивно занимался физической подготовкой, уделяя повышенное внимание кардиотренировкам, а также, конечно, психологической подготовке. Но теперь дел прибавилось, и я даже не ожидал, что мой график будет таким плотным. Придётся быть организованным и собранным, а это не самые мои сильные качества! В общем, для меня многое изменилось, но я начинаю к этому привыкать.

Начиная с утра я постепенно набирал скорость, мы в основном работали над гоночным темпом, проехали много кругов и полностью выполнили запланированную программу. Надо было проверить ряд вариантов настроек и сравнить поведение VF-25 с прошлогодней машиной. Задачу можно сформулировать так: надо составить своего рода каталог настроек, которые подходят машине, и того, что ей не нравится.

Очень хорошо, что у нас не было никаких сложностей, так что вполне можно сказать, что начало положено успешное. Хотя погода здесь сейчас какая-то странная: я настраивался, что будет светить солнце, но пока ничего подобного не вижу. Как часто бывает Бахрейне, дует сильный ветер, его порывы очень сильные, а это гонщикам не очень нравится, зато позволяет собрать информацию о поведении машины в таких условиях.

Я продолжу работу на трассе завтра во второй половине дня, когда станет ещё холоднее, но всё равно с удовольствием вернусь за руль!»

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