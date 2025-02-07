Шарль Леклер повредил комбинезон во время фотосессии

Пресс-служба Ferrari продолжает рассказывать о закулисной работе, которая проходит в рамках подготовки к новому сезону. Не так давно были отсняты студийные фотографии гонщиков, и во время съёмки с Шарлем Леклером произошёл «инцидент».

В какой-то момент на Шарле разошёлся по швам гоночный комбинезон. Монегаск сразу пошутил, что он набрал лишний вес во время зимних каникул, но истинная причина оказалась другой. Для съёмок ему выдали комбинезон меньшего размера, чтобы гонщик казался более подтянутым на фотографиях.

В конце ролика, опубликованного пресс-службой Ferrari, Шарль жалуется, что комбинезон настолько ему мал, что сковывает движения.

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