Тяжелый период из-за Усика. Известно, чем занимается Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что после поражений от Александра Усика боксер Тайсон Фьюри отдыхает и проводит время с семьей.

Недавно супертяж объявил о завершении карьеры, но не исключалось, что он может вернуться на бой с Энтони Джошуа.

«Тайсон проводит время со своей семьей. Он почти год был в тренировочном лагере. Сперва перед первым боем с Усиком, когда у него было тяжелое рассечение, потом подготовка ко второму бою. Так что сейчас мы с ним регулярно не общаемся, он занят женой и детьми».

«Он догоняет то, что потерял в 2024 году, готовясь к Усику. Я рад, что Тайсон закончил карьеру и выглядит счастливым», – сказал Уоррен.

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sport.ua