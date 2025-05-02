X. Теофимо Лопес – Арнольд Барбоса

В ночь на 3 мая на арене «Times Square» в Нью-Йорке состоится масштабный вечер бокса от журнала The Ring и влиятельного функционера Турки Аль-Шейха.

В главном карде состоится бой в первом среднем весе (до 63,5 кг) – на ринге встретятся обладатель пояса WBO Теофимо Лопес (21–1, 13 КО) из США и его соотечественник, временный чемпион мира Арнольд Барбоса (32–0, 11 КО).

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Трансляция шоу в Нью-Йорке начнется в 00:30 по киевскому времени. В прямом эфире турнир покажет платформа DAZN. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Теофимо Лопес – Арнольд Барбоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

Файткард шоу The Ring в Нью-Йорке (США):

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