«Просто выжить». Леннокс Льюис назвал ключевой эпизод боя Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис оценил девятый раунд первого боя между Тайсоном Фьюри и Александром, который завершился нокдауном для британца.

«Тайсон получил удар в нос, это заставило его отталкиваться от канатов, он использовал канаты, чтобы просто выжить. Рефери этого боя был на высоте. Любой другой судья остановил бы бой», – отметил Льюис.

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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

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