Алонсо: Бортолето – лучший из всех новичков

В 2025-м на старт чемпионата мира выйдут несколько новичков, причём разница в возрасте между Фернандо Алонсо, которому уже 43, и юным Кими Антонелли больше чем двукратная. Но постепенная смена поколений в Формуле 1 – неизбежный процесс, и в следующем году новички появятся как минимум в четырёх командах – если в эту категорию включать всех, кому предстоит первый полный сезон.

Т.е. их четверо, но это не считая Лиама Лоусона, чей статус ещё не определён – по крайней мере, в официальном заявочном листе FIA имени молодого новозеландца пока нет. Надо полагать, это объясняется лишь тем, что в Red Bull не вполне определились с составом двух своих команд, а если и определились, то не спешат об этом рассказывать.

Впрочем, за плечами у Лиама уже 11 Гран При, и называть его новичком можно лишь с известной натяжкой. Как и Оливера Бермана, который ещё в марте открыл счёт заработанным очкам в своей дебютной гонке. Но тогда он ещё был резервным гонщиком Ferrari, а теперь будет выступать в основном составе Haas вместе с опытным Эстебаном Оконом.

В общем, полноценные новички – только Кими Антонелли и Габриэль Бортолето, меньше недели назад ставший чемпионом Формулы 2. Именно его Алонсо считает лучшим представителем молодого поколения гонщиков, что вполне логично, ведь карьерой бразильца занимается компания A14 Management, принадлежащая двукратному чемпиону мира.

Бортолето дебютирует в Формуле 1 в Sauber, которая через год с небольшим окончательно трансформируется в заводскую команду Audi. Там он станет напарником Нико Хюлкенберга, настоящего ветерана Ф1, чья карьера началась полтора десятилетия назад.

«Я знаю, что сейчас много говорят о гонщиках нового поколения, ведь в следующем году мы увидим немало талантливых новичков, – цитирует Алонсо испанская газета Marca. – Но Габриэль – лучший из них. Он это доказал на гоночных трассах, соревнуясь с соперниками, выступавшими на точно таких же машинах.

Разумеется, в следующем году у него вряд ли будет такая же машина, как у других дебютантов, но надеюсь, люди не забудут, что именно он – лучший в своём поколении, что он был и останется лучшим».

Бортолето, выиграв титул в Ф2 с первой попытки, действительно набрал за сезон почти в два раза больше очков, чем Антонелли, и почти в три раза больше, чем Берман. Впрочем, справедливости ради надо напомнить, что Оливер пропустил этапы в Саудовской Аравии и Азербайджане.

С Джеком Дуэном, который уже провёл в составе Alpine F1 Гран При Абу-Даби, Габриэль не гонялся, но австралиец, занявший 3-е место в Ф2 в прошлом году, набрал за сезон 168 очков, тогда как Бортолето выиграл титул с более богатым урожаем призовых баллов.

Итоговый результат Габриэля – 214,5, и это на 22 с половиной очка больше, чем у Айзека Хаджара, вице-чемпиона Ф2. Гонщика молодёжной программы Red Bull стоило упомянуть ещё и потому, что в теории и у него есть шансы дебютировать в Формуле 1 – это может произойти, если в Red Bull не станут продолжать сотрудничество с Серхио Пересом, и кто-то из Visa RB займёт место мексиканца.

Тогда Хаджар может стать гонщиком команды из Фаэнцы, а заодно и пятым новичком чемпионата. Поживём – увидим, как будут развиваться события в межсезонье, но в любом случае такого наставника, как у Бортолето, у него нет.

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