30 минут до старта: Комментарий Даниэля Риккардо

В Шанхае Даниэль Риккардо показал свой лучший квалификационный результат в сезоне и при старте с 12-й позиции надеется прорываться вперёд, тем более, ему всегда нравилась эта трасса.

Даниэль Риккардо: «Возможно, улучшению результатов отчасти способствовала замена шасси, но так же и моя любовь к этой трассе, ведь в прошлом я не раз добивался здесь успехов. Мне всегда нравилось выступать в Шанхае, и в этот уик-энд мои дела идут уже лучше. Мне было намного проще выйти на нужный уровень скоростей.

Посмотрим, как сегодня всё сложится, и будет ли шанс побороться за очки, но я на это надеюсь и предвкушаю интересную гонку. Не знаю, почему мне всегда удавалось неплохо выступать на этой трассе – на каких-то автодромах обычно всё складывается удачно, на каких-то сложностей больше, но пилотировать здесь очень интересно и весело.

Например, круг начинается с уникальных по конфигурации 1-го и 2-го поворотов, и если допустить там ошибку, ты сразу начинаешь переживать, но когда всё делаешь правильно, то там можно отыграть немало времени. Вообще на этой трассе основная нагрузка приходится на переднюю часть машины, и этим она отличается от многих других, на которых мы выступаем.

Последний поворот круга тоже очень интересный, и вчера было видно, что все мы старались там атаковать в полную силу. После вчерашней квалификации у меня хороший настрой, так что сегодня постараемся отыгрывать позиции».

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