Эдди Джордан сомневается, что Сайнс перейдёт в Williams

Считается, что Карлос Сайнс выбирает между двумя вариантами продолжения карьеры – переход в Sauber или в Williams. Бывший руководитель Jordan Эдди Джордан сомневается, что Карлос примет предложение британской команды.

Эдди Джордан: «Когда в Williams работали Фрэнк, Патрик Хед и Эдриан Ньюи, они были командой, которую все стремились победить. Они были потрясающей командой, поэтому мне немного обидно видеть сейчас Williams на таких позициях.

Могут ли они отыграться? Конечно, любая команда может отыграться, однако в наши дни это гораздо более сложная работа, поскольку она связана с финансами.

Карлосу Сайнсу советуют перейти в Williams. Думаю ли я, что он перейдёт? Честно говоря, я не думаю, что это произойдёт. Этого не произойдёт.

Карлосу потребуется время, чтобы во всём разобраться. Вероятно, он очень и очень разочарован тем, что в Ferrari указали ему на дверь. Я не считаю, что он сделал что-то неправильное».

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