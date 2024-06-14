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Германия — Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Германия — Шотландия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.06.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол «

Германия - Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Charisius/dpa

    • Германия впервые с 1988-го года примет Евро, но в чисто главных фаворитом хозяев записать трудно. После проваленного ЧМ и серии неудач в спаррингах впервые в истории "бундестим" был уволен главный тренер Ханси Флик, вместо которого за 9 месяцев до старта домашнего первенства пришёл Юлиан Нагельсманн.

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    • Шотландия выглядит главным аутсайдером группы на фоне сильной Швейцарии и неприятной Венгрии, которая была проблемой для множества топ-сборных и на последних больших турнирах, и в Лиге наций А. Но недооценивать "скоттов" с их солидной позиционной обороной и мощными стандартами не стоит. Тем более, что при Стиве Кларке команда стала выглядит солиднее.

    Первый матч Евро-2024 состоится в пятницу, 14-го июня, в 22:00. Трансляция — на Megogo Футбол 1

    Евро-2024. Группа А, 1-й тур

    Мюнхен, Альянц Арена

    Германия – Шотландия 22:00

    Трансляция – Megogo, Megogo Футбол 1

    Трансляция матча

    Германия - Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Германия - Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Германия - Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    В эфире

    Германия - Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Трансляція матчу Німеччина — Шотландія Смотреть трансляцию

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