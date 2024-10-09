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Футбол

В четвертом дивизионе Норвегии оформили хет-трик после 91-й минуты

Реальный пример команды, играющей до финального свистка

В четвертом дивизионе Норвегии оформили хет-трик после 91-й минуты

Зображення – Fram Larvik Fotball

    • В матче Третьей лиги "Фрам" одолел "Мадла" (3:2) благодаря невероятному камбэку.

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    • К 92-й минуте гости побеждали 2:0. Вышедший на замену 27-летний норвежский Брайан Йохансен в компенсированное время оформил хет-трик. Для этого ему понадобилось 4 минуты и 15 секунд.

    СМИ сообщают, что на профессиональном уровне это один из самых поздних хет-триков в истории. "Фрам" занимает 4-е место за 2 тура до финиша. В третий дивизион повышается только чемпион лиги, имеющий преимущество в 9 очков.

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