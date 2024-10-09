Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоуренс Околи

31-летний британский боксер Лоуренс Околи отказался от титула чемпиона мира в весовой категории бриджвейт по версии WBC. Обладателем титула теперь является Кевин Лерена.

Околи прокомментировал свое решение. Британец решил подняться в «королевский дивизион» – хевивейт.

Для меня было честью бороться за этот чемпионский пояс и выиграть его. После размышлений я принял решение отказаться от титула WBC в бриджвейте с уважительной просьбой попасть в пятерку лучших в хевивейте», – сказал Околи.

Ранее Околи вызвал Александра Усика на бой.

sport.ua