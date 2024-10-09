Зак Браун: В McLaren уверены в машине

За шесть гонок до конца сезона McLaren лидирует в Кубке конструкторов с преимуществом в 41 очко над Red Bull Racing. Руководитель команды из Уокинга Зак Браун призвал своих сотрудников не считать, что дело сделано.

Зак Браун: «Мы должны работать постепенно, от гонки к гонке. Каждый раз, когда я обсуждал с Андреа Стеллой наши задачи на предстоящий Гран При, он ещё ни разу не сказал: «Мы планируем выиграть эту гонку». Он придерживается довольно консервативного подхода, твёрдо стоит на земле и продолжает работать.

В начале года я искренне верил, что Макс Ферстаппен выиграет все 24 гонки, но к данному моменту он не побеждал в восьми гонках подряд. Это показывает, как быстро всё может измениться. Впереди ещё шесть этапов, и мы не должны чувствовать себя слишком комфортно.

Ни одна из оставшихся трасс не вызывает у нас беспокойство, но мы испытываем обычное волнение перед гоночным уик-эндом, которое держит нас в тонусе. На некоторых из оставшихся трасс, по нашему мнению, мы будем выглядеть лучше других. Поскольку мы уже побеждали на всех типах трасс, мы вполне уверены в нашей машине».

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