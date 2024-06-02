Шарль Леклер подарил семье Жюля Бьянки свой шлем

Отец Жюля Бьянки рассказал, что получил в дар от Шарля Леклера его шлем, и этот жест гонщика Ferrari его глубоко тронул.

В юные годы Шарль и Жюль дружили, вместе занимались картингом, вместе мечтали выступать в Формуле 1, и поскольку Бьянки был на 8 лет старше, он при этом был в роли наставника Шарля. Жюль дебютировал в Формуле 1 в 2013 году, в 2014-м открыл счёт заработанным очкам, и произошло это именно в Монако. Он считался очень перспективным гонщиком, но в октябре того же года всё перечеркнула трагическая авария в Сузуке…

Филипп Бьянки, отец Жюля, на своих страницах в социальных сетях написал о том, что Леклер передал ему свой шлем: «Спасибо, Шарль, за такой подарок и за то, что ты всегда помнишь о Жюле! Поздравления от всей семьи Бьянки с твоей замечательной победой в Монако! Думаю, твой отец очень гордился бы тобой, ты прекрасный человек и гонщик».

Эрве Леклер умер в 2017 году – в том сезоне Шарль стал чемпионом Формулы 2 и тогда посвятил одну из своих семи побед памяти отца. А в 2019-м, уже став гонщиком Ferrari, он выступал в Гран При Монако в шлеме, оформленном в особом стиле, сочетавшем элементы раскраски гоночных шлемов отца, в своё время выступавшего в Формуле 3, и Жюля Бьянки.

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