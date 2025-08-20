В Имоле девятый раз пройдёт фестиваль Minardi

13 и 14 сентября на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле девятый раз пройдёт традиционный фестиваль «Исторический день Minardi».

Фестиваль посвящён команде, основанной в 1979 году Джанкарло Минарди, с 1985-го выступавшей в чемпионате мира как Minardi, Scuderia Toro Rosso, AlphaTauri, RB, а теперь Racing Bulls, но не только ей.

Болельщики увидят демонстрационные заезды, выставки редких машин Формулы 1 и других серий, презентации книг, посвящённых автоспорту, всевозможные развлекательные мероприятия и автограф-сессии.

Источник