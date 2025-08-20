Усик выйдет на ринг против Джозефа Паркера

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24–0, 15 КО) в своем следующем поединке встретится с обязательным претендентом по версии WBO Джозефом Паркером, представляющим Новую Зеландию. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Об этом сообщил Сергей Лапин, директор команды украинского боксера, отметив, что Усик должен соблюдать правила, связанные с удержанием титула WBO. Лапин пояснил: «У нас есть пояс WBO – это первый чемпионский титул Александра. Есть правила, которые необходимо соблюдать. Мы должны обсудить все детали и придерживаться нашего плана».

По его словам, следующий бой Усика состоится с Паркером, и возможное место для поединка – Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Однако пока информация о точной локации поединка не подтверждена, и обсуждения продолжаются.

Всемирная боксерская организация вынесла решение, согласно которому Усик должен выйти на ринг против Паркера, чтобы не потерять свой титул. В данный момент Усик восстанавливается после травмы, поэтому получил отсрочку от WBO.

