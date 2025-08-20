“У нас была хорошая химия уже с первого розыгрыша”. Ига Швёнтек и Каспер Рууд – о выходе в полуфинал US Open в миксте

Польская теннисистка Ига Швёнтек и норвежец Каспер Рууд пообщались с журналистами после выхода в полуфинал US Open в миксте



Швёнтек и Рууд в первый день соревнований переиграли пары Мэдисон Кис/Фрэнсис Тиафо и Кэти Макнелли/Лоренцо Музетти.

– Поделитесь своими впечатлениями от игры, от выступления вместе?

Каспер Рууд: Да, думаю, особо много и нечего говорить, мы прекрасно провели время на корте вместе. Как команда мы очень хорошо подошли друг другу.

Я действительно впечатлён Игой, особенно тем, как ей удаётся играть с мячом, который летит от мужчин. Она может принимать подачу ребят. На задней линии она способна вести розыгрыш с кем угодно. Это, пожалуй, наши самые сильные стороны. Мы играли, используя собственные сильные стороны. У нас была хорошая химия уже с первого розыгрыша. Думаю, это очень важно в парной игре. Мы выиграли несколько очень напряженных геймов, когда нужно было, и показали качественный теннис.

Ига Швёнтек: Полностью согласна с Каспером. Думаю, во втором матче он прибавил за счет форхенда и сделал несколько великолепных виннеров, которые, честно говоря, были еще и опасными для соперников.

Моя цель была просто удержать мяч в игре, справляться с ударами ребят, но позволить Касперу открывать корт. Также когда он шел к сетке и действовал активно, мы добыли много очков именно благодаря этому. Безусловно, это очень весело. Самое важное – это иметь хороший настрой на корте, и сегодня он у нас был.

– Ига, вы уже буквально играете из последних сил? Можете рассказать о последних 15 часах?

Ига Швёнтек: Если честно, это гораздо легче, когда ты выигрываешь турнир, потому что у тебя много положительной энергии и адреналина. Нет, я бы не сказала, что чувствовала себя очень уставшей. Вчерашний финал я, конечно, почувствовала телом, потому что финал всегда приносит больше напряжения. После матча, после всех эмоций, это тоже сказывается физически.

Но, если честно, думаю, это даже неплохо для восстановления, когда ты имеешь новую задачу, не позволяешь себе лениться, а можешь сосредоточиться на следующем интересном вызове. Так что нет, энергии мне хватает. Кроме того, если я привыкла к одиночке, то микст – менее интенсивный. Бегать нужно меньше. Я получаю от этого удовольствие.

Каспер Рууд: Не буду скрывать, я немного волновался. Мы еще заранее договорились: если обоим удастся далеко пройти в Цинциннати, может возникнуть проблема. Мы это обсуждали еще тогда, когда планировали выступление.

Ига Швёнтек: Мне не стоило этого говорить. Извини (смеется).

Каспер Рууд: Вчера вечером я ужинал в Нью-Йорке, следил за счётом и переписывался с командой Иги, пока она играла. Она об этом не знала. Но в конце концов все решила ее сила воли. Это невероятно впечатляет, потому что 12 часов назад она легла спать в своем отеле в Нью-Йорке, а сейчас она здесь. В 10 утра она уже была здесь, разминалась, делала растяжку. Я очень-очень горжусь этими двумя днями, обеими победами. Сегодня Ига выспится как следует, потому что она это заслужила. И завтра мы будем готовы.

– Какие у вас впечатления от этого нового формата перед стартом одиночных соревнований? Атмосфера микста среди друзей, звезд, против которых обычно играете?

Ига Швёнтек: Для меня это напоминание, что теннис должен быть веселым. Конечно, когда мы готовимся к одиночке, то на нас давит много ожиданий и ответственности. А здесь есть возможность выйти на корт, почувствовать положительную энергию и просто получить удовольствие. Это очень важно.

Также здорово проводить время на центральном корте. Обычно его многие хотят арендовать для тренировок, и дают только час. А здесь мы можем быть дольше, почувствовать атмосферу. Это прекрасно. И думаю, для болельщиков это тоже очень интересно, делает теннис еще веселее.



– Считаете ли вы, что другие «мэйджоры» рискнут пойти на подобные изменения, как сделал US Open, или это что-то уникальное только для Нью-Йорка?

Каспер Рууд: Думаю, они присматриваются. Посмотрим. Это был смелый шаг от US Open. Я знаю, что реакция была очень разной.

В общем, теннис не так уж и много менял правила или формат за последние десятилетия. Почему бы не попробовать что-то новое? Не думаю, что это станет постоянным на 30 лет вперед. Это скорее эксперимент этого года.

Если зрители и игроки хорошо воспримут, то, возможно, другие тоже подумают над этим. Но я не могу говорить за них. Сегодня на арене Артура Эша был почти полный стадион целый день. Я видел много детей, которые имели возможность посмотреть, как топ-игроки выступают в совершенно другом формате, когда мужчины и женщины играют вместе. Думаю, для детей это здорово, а для нас – возможность разнообразить свой опыт.

Как сказала Ига, в одиночке ты сосредоточен только на себе, не всегда получается относиться к этому спокойнее или легче, потому что думаешь только о победе. А здесь можно посмеяться вместе, порадоваться классному удару партнера, «дать пять». Это совсем другая динамика. Мне действительно было очень весело сегодня на корте.



btu.org.ua