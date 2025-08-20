Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц получил травму колена, что вызвало беспокойство в клубе, сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

По информации источника, степень тяжести повреждения 26-летнего футболиста пока не определена, но «канониры» уже начали активно изучать трансферный рынок в поисках возможной замены. Пока нет точной информации о сроках восстановления Хаверца, но травма колена может привести к длительному перерыву.

В сезоне 2024/25 Хаверц провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Согласно данным Transfermarkt, его стоимость составляет 65 миллионов евро.

