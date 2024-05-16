Рим. Элина Свитолина против Арины Соболенко в четвертом круге: превью матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет играть за место в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме. Поединок против второй ракетки мира Арины Соболенко пройдет на Центральном корте и закроет вечернюю сессию в 21:30 по по киевскому времени

Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 — Strasbourg; 2021 — Chicago 250; 2020 — Monterrey, Strasbourg; 2018 — Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 — Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 — Kuala Lumpur; 2015 — Marrakech; 2014 — Baku; 2013 — Baku; 2012 — 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 13.05.2024): 468/248

Призовые за карьеру: $23,313,998

Дата рождения: 05/05/1998 (26 лет)

Место рождения: Минск, беларусь

Рост: 182 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 14 (2024 — Australian Open; 2023 — Adelaide 1, Australian Open, Madrid; 2021 — Abu Dhabi, Madrid; 2020 — Doha, Ostrava, Linz; 2019 — Shenzhen, Wuhan, Zhuhai; 2018 — New Haven, Wuhan)

Высший рейтинг WTA: 1 (11/09/2023) — 8 недель в статусе первой ракетки мира (26-й результат в истории)

Побед/Поражений за карьеру (на 13.05.2024): 385/181

Призовые за карьеру: $23,312,379

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H2H: 1-2

2023 | Roland Garros | Грунт | 1/4 | Соболенко — 6:4, 6:4

2020 | Страсбург (WTA 250) | Грунт | 1/2 | Свитолина — 6:2, 4:6, 6:4

2018 | Ухань (WTA 500) | Хард | R2 | Соболенко — 6:4, 2:6, 6:1

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: BYE

R2: Сара Эррани (Италия, №93) 6:0, 6:2

R3: Анна Калинская (-, №26) 6:3, 6:3

Арина Соболенко

R1: BYE

R2: Кэти Волынец (США, №109) 4:6, 6:3, 6:2

R3: Даяна Ястремская (Украина, №33) 6:4, 6:2

История на турнире

Элина Свитолина — 15/7 | Свитолина десятый раз выступает на турнире в Риме. В 2017 и 2018 годах она становилась чемпионкой соревнований.

Арина Соболенко — 5/6 | Соболенко шестой раз выступает на соревнованиях в Риме. Ее лучший результат на этом турнире — полуфинал в 2022 году.

Выступления на грунте (на 13/05/2024):

Элина Свитолина — 126/71 (4/3 в этом году)

Арина Соболенко — 76/45 (8/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Элина Свитолина — 10/5

Grand Slam — 3/1 | AO — R4

WTA 1000 — 3/3 | Дубай — R3, Индиан-Уэллс — R3, Майами — R2

WTA 250 — 4/1 | Окленд — Финал

Арина Соболенко — 20/6

Grand Slam — 7/0 | AO — ТИТУЛ

WTA 1000 — 8/4 | Дубай — R2, Индиан-Уэллс — R4, Майами — R3, Мадрид — Финал

WTA 500 — 5/2 | Брисбен — Финал, Штутгарт — 1/4

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина — В, В, П, П, В

Арина Соболенко — В, В, П, В, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина — 9/9 | Свитолина впервые сыграет против представительницы беларуси, после двух побед подряд над Викторией Азаренко в июле прошлого года (Уимблдон, Вашингтон).

Арина Соболенко — 16/9 | Соболенко четвертый раз в этом году сыграет против теннисистки из Украины. Она проиграла в Майами Ангелине Калининой и победила Лесю Цуренко на Australian Open и Даяну Ястремскую в предыдущем раунде в Риме;

Элина Свитолина проведет 562-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 361 победа (64%).

Арина Соболенко проведет свой 404-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 281 победа (70%).

Элина Свитолина проведет свой 173-й матч в основной сетке на турнирах WTA 1000. На ее счету 102 победы (59%).

Арина Соболенко проведет свой 132-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 90 побед (69%).

Элина Свитолина проведет 46-й матч против теннисистки топ-5 и будет бороться за свою 21-ю победу в таких поединках. Последний раз Свитолина выигрывала в таком матче, в четвертьфинале прошлогоднего Уимблдона, против первой ракетки мира Иги Швёнтек.

Победительница этого матча получит 99 160 евро призовых и 215 рейтинговых очков. Проигравшая — 52 480 евро призовых и 120 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Арину Соболенко и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,40. На победу Элины Свитолиной предлагается коэффициент — 3,00.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Элины Свитолиной с коэффициентом — 3,15. Успех Арины Соболенко оценивается коэффициентом — 1,44.

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btu.org.ua