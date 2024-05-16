Рим. Элина Свитолина против Арины Соболенко в четвертом круге: превью матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет играть за место в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме. Поединок против второй ракетки мира Арины Соболенко пройдет на Центральном корте и закроет вечернюю сессию в 21:30 по по киевскому времени
Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 17 (2023 — Strasbourg; 2021 — Chicago 250; 2020 — Monterrey, Strasbourg; 2018 — Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 — Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 — Kuala Lumpur; 2015 — Marrakech; 2014 — Baku; 2013 — Baku; 2012 — 125/Pune)
Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)
Побед/Поражений за карьеру (на 13.05.2024): 468/248
Призовые за карьеру: $23,313,998
Дата рождения: 05/05/1998 (26 лет)
Место рождения: Минск, беларусь
Рост: 182 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 14 (2024 — Australian Open; 2023 — Adelaide 1, Australian Open, Madrid; 2021 — Abu Dhabi, Madrid; 2020 — Doha, Ostrava, Linz; 2019 — Shenzhen, Wuhan, Zhuhai; 2018 — New Haven, Wuhan)
Высший рейтинг WTA: 1 (11/09/2023) — 8 недель в статусе первой ракетки мира (26-й результат в истории)
Побед/Поражений за карьеру (на 13.05.2024): 385/181
Призовые за карьеру: $23,312,379
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H2H: 1-2
2023 | Roland Garros | Грунт | 1/4 | Соболенко — 6:4, 6:4
2020 | Страсбург (WTA 250) | Грунт | 1/2 | Свитолина — 6:2, 4:6, 6:4
2018 | Ухань (WTA 500) | Хард | R2 | Соболенко — 6:4, 2:6, 6:1
Путь на турнире
Элина Свитолина
R1: BYE
R2: Сара Эррани (Италия, №93) 6:0, 6:2
R3: Анна Калинская (-, №26) 6:3, 6:3
Арина Соболенко
R1: BYE
R2: Кэти Волынец (США, №109) 4:6, 6:3, 6:2
R3: Даяна Ястремская (Украина, №33) 6:4, 6:2
История на турнире
Элина Свитолина — 15/7 | Свитолина десятый раз выступает на турнире в Риме. В 2017 и 2018 годах она становилась чемпионкой соревнований.
Арина Соболенко — 5/6 | Соболенко шестой раз выступает на соревнованиях в Риме. Ее лучший результат на этом турнире — полуфинал в 2022 году.
Выступления на грунте (на 13/05/2024):
Элина Свитолина — 126/71 (4/3 в этом году)
Арина Соболенко — 76/45 (8/2 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Элина Свитолина — 10/5
Grand Slam — 3/1 | AO — R4
WTA 1000 — 3/3 | Дубай — R3, Индиан-Уэллс — R3, Майами — R2
WTA 250 — 4/1 | Окленд — Финал
Арина Соболенко — 20/6
Grand Slam — 7/0 | AO — ТИТУЛ
WTA 1000 — 8/4 | Дубай — R2, Индиан-Уэллс — R4, Майами — R3, Мадрид — Финал
WTA 500 — 5/2 | Брисбен — Финал, Штутгарт — 1/4
Последние 5 матчей:
Элина Свитолина — В, В, П, П, В
Арина Соболенко — В, В, П, В, В
Национальный фактор:
Элина Свитолина — 9/9 | Свитолина впервые сыграет против представительницы беларуси, после двух побед подряд над Викторией Азаренко в июле прошлого года (Уимблдон, Вашингтон).
Арина Соболенко — 16/9 | Соболенко четвертый раз в этом году сыграет против теннисистки из Украины. Она проиграла в Майами Ангелине Калининой и победила Лесю Цуренко на Australian Open и Даяну Ястремскую в предыдущем раунде в Риме;
Элина Свитолина проведет 562-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 361 победа (64%).
Арина Соболенко проведет свой 404-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 281 победа (70%).
Элина Свитолина проведет свой 173-й матч в основной сетке на турнирах WTA 1000. На ее счету 102 победы (59%).
Арина Соболенко проведет свой 132-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 90 побед (69%).
Элина Свитолина проведет 46-й матч против теннисистки топ-5 и будет бороться за свою 21-ю победу в таких поединках. Последний раз Свитолина выигрывала в таком матче, в четвертьфинале прошлогоднего Уимблдона, против первой ракетки мира Иги Швёнтек.
Победительница этого матча получит 99 160 евро призовых и 215 рейтинговых очков. Проигравшая — 52 480 евро призовых и 120 рейтинговых очков.
Котировки букмекеров:
Компания Vbet считает фавориткой матча Арину Соболенко и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,40. На победу Элины Свитолиной предлагается коэффициент — 3,00.
Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Элины Свитолиной с коэффициентом — 3,15. Успех Арины Соболенко оценивается коэффициентом — 1,44.
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