Нико Хюлкенберг: Я стараюсь сосредоточиться на борьбе

Нико Хюлкенберг не согласен с утверждением напарника по Haas F1 Кевина Магнуссена о том, что Майами он набрал штрафные баллы из-за того, что помогал ему…

Нико Хюлкенберг: «С этим я не согласен. В тот момент я уже был далеко впереди, и закрепил бы позицию без всякой помощи. Он больше боролся за себя, за одно очко. Это стоило бы разделять.

Я стараюсь не думать об этом. У нас и так много работы, но ведь пройдет немало времени, пока штрафные баллы сгорят. Думаю, систему их начисления стоило бы пересмотреть. На одних этапах стюарды действуют более мягко, позволяя нам гоняться, на других – более жёстко. В последнее время я часто вижу, что инцидент рассматривается, но не всегда это означает, что последуют какие-то санкции.

Как я сказал, я пытаюсь не думать об этом, стараясь полностью сосредоточиться на борьбе».

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