«Эдмонтон» и «Ванкувер» сыграют пятый матч серии плей-офф НХЛ 17 мая

У ворот Артура Шилова начинаются проблемы даже у Коннора Макдэвида. Фото USA Today Sports Артур Шилов — спаситель «Ванкувера».

«Ванкувер» в плей-офф потерял сразу двух вратарей, но это не помешало продолжить борьбу за Кубок Стэнли. Основной голкипер Тэтчер Демко травмировался в первом матче серии с «Нэшвиллом». Только на две игры хватило номинального дублера Кейси Десмита — он также попал в лазарет с повреждением. Травмы коллег открыли двери в основу Артуру Шилову — третьему голкиперу «Кэнакс», который большую часть сезона провел в АХЛ. Свой звездный час латвиец не упустил. «Ванкувер» с Шиловым прошел «Нэшвилл», а во втором раунде плей-офф бьется с «Эдмонтоном», который считался фаворитом пары. Болельщики «Кэнакс» восхищаются вратарем. Шилова прозвали Королем Артуром, а травма Демко не подкосила команду.

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MVP чемпионата мира

Шилов играет в системе «Ванкувера» с сезона-2020/21, но в плей-офф НХЛ дебютировал только сейчас. До экстренного повышения в серии с «Нэшвиллом» Артур провел лишь девять матчей в лиге. По-настоящему прославился вратарь на чемпионате мира-2023, когда сборная Латвии завоевала бронзу. Шилова признали MVP и лучшим голкипером турнира. На ЧМ Артур переиграл в том числе будущего одноклубника Десмита — в матче за третье место латвийцы вырвали бронзу у американцев, а в четвертьфинале Шилов не пустил в топ-4 Швецию. После триумфа со сборной акции Артура взлетели, но подбор вратарей в «Ванкувере» не предполагал резкого взлета в клубе.

Фото USA Today Sports

Когда «Монреаль» обменял Десмита в «Кэнакс» на Таннера Пирсона и выбор в третьем раунде драфта-2025, перспективы Шилова в клубе стали туманнее. Позиции Демко в последние годы только укрепились. Тэтчер отрабатывает кэпхит в 5 млн долларов, входя в топ-5 вратарей НХЛ по проценту отраженных бросков, если учитывать голкиперов, отыгравших больше 20 матчей. 32-летний Десмит как сменщик Демко — более проверенный кандидат. Кейси страховал травматичного Тристана Джарри в «Питтсбурге» и давно состоялся как вратарь среднего класса на уровне НХЛ. «Ванкувер» осторожно подпускал Шилова к основе, но после нынешнего плей-офф руководству стоит задуматься о перспективах латвийца.

Шилов прекрасно справился с неожиданно свалившейся на голову ответственностью. У латвийца уже четыре победы в плей-офф, а по проценту отраженных бросков он опережает самого Сергея Бобровского. С голкипером «Флориды» Артура связывает человек, который сейчас отвечает в «Ванкувере» за развитие вратарей. Имя Иана Кларка не так широко известно российской аудитории, но именно этот специалист, работая в «Коламбусе», привел Бобровского к выигрышу «Везины». Кларк — один из сильнейших североамериканских тренеров вратарей. Конкурент Шилова по фарм-клубу «Кэнакс» Никита Толопило не скрывал, что принял предложение «Ванкувера» именно из-за возможности поработать вместе с Кларком.

Фото из соцсетей Артура Шилова

Герой из шестого раунда драфта

Иан посодействовал выбору Шилова на драфте-2019. Вратарь из Латвии не сыграл за рижское «Динамо» в КХЛ, а в МХЛ провел скромные семь матчей. Больших подвигов за рижскую молодежку Артур не совершил. Три победы голкипер одержал над клубами из нижней части таблицы. Неудивительно, что Шилов не попал в рейтинг центрального скаутского бюро НХЛ, но, вероятно, заинтересовал «Кэнакс» после успешного юниорского чемпионата мира. Латвия выиграла только один матч из пяти, но Артур закончил турнир с 91,8 процента отраженных бросков. Для сравнения: у основного вратаря сборной России Ярослава Аскарова — 91,6%.

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Хоккеистов в поздних раундах драфтуют на перспективу. Никто не ждал, что вратарь, выбранный под 156-м номером, моментально выбьет дверь в основу и подвинет ветеранов. Шилову пришлось повариться в низших лигах, прежде чем дождаться звездного часа в НХЛ. После драфта Артур отправился в Лигу Онтарио, а через год — на время ковида — вернулся в аренду в чемпионат Латвии. Но уже в сезоне-2020/21 вратарь дебютировал в АХЛ. Правда, не за фарм-клуб «Ванкувера», а за «Манитобу», куда Шилова также отправили в аренду. Поколесить по Северной Америке вратарю пришлось и в сезоне-2021/22. АХЛ, Ист-кост — но всего 20 матчей на две команды за год.

Прорывным для Шилова получился сезон-2022/23. Латвиец поднялся до основного вратаря «Абботсфорда» и дебютировал в НХЛ. Артур выиграл три матча из пяти за «Кэнакс» и привлек внимание тренеров и руководства. АХЛ — специфичная лига для оценки голкиперов. Показательно, что с откровенно средней командой Шилов занял третье место по победам в регулярном чемпионате. Артур прогрессировал, набирался опыта и терпеливо ждал шанса в основе «Ванкувера». Он представился только в нынешнем плей-офф, и подарком судьбы Шилов воспользовался сполна.

Фото USA Today Sports

Похвала Токкета

Уверенная игра в плей-офф, когда Артур экстренно подменил Демко и Десмита, восхитила главного тренера «Кэнакс» Рика Токкета.

— Шилов спокоен в воротах. Даже когда его вызвали третьим вратарем, он был с командой на тренировках и работал над своей игрой. Артур жонглирует [шайбой] — может часами делать это в коридоре. Вы видите его поведение. Это же плей-офф Кубка Стэнли, а ты — третий вратарь и должен выйти на лед. Требуется много сил, чтобы сделать это и чтобы парни были уверены в нем, — сыпал комплименты тренер латвийскому вратарю.

Дебют Шилова в плей-офф можно назвать маленьким чудом. Номинальный третий вратарь «Ванкувера» сыграл так, что о травмах Демко и Десмита почти никто, кроме командных врачей, не вспоминал. В решающем матче серии с «Нэшвиллом» Артур оформил «сухарь», отразив все 28 бросков. Тем самым стал пятым вратарем-новичком за 30 лет с шатаутом в потенциально последней игре серии. Ранее это удалось Илье Брызгалову, Кэри Прайсу, Мэтту Мюррею и Акире Шмиду.

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В серии с «Эдмонтоном» ничья (2-2), и Токкет обнадеживал прогнозами по возвращению Демко. Североамериканский инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли писал, что Тэтчер уже работал на льду, но еще не тренировался в полном объеме. В случае позитивных прогнозов американец при необходимости успеет сыграть в плей-офф. Не в пятом матче, так в шестом или седьмом. Сейчас ставка на Шилова выглядит более безопасной — «Эдмонтону» и лично Коннору Макдэвиду он уже потрепал нервы.

Латвиец за короткий отрезок в плей-офф наиграл на новый контракт и место дублера Демко в сезоне-2024/25. «Ванкувер» может спокойно отпустить Десмита и довериться прогрессирующему Королю Артуру. Шилов это заслужил.

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