Динамо подписало сенегальца Алиу Тиаре

Киевское «Динамо» официально объявило о подписании 21-летнего центрального защитника из Сенегала Алиу Тиаре, который ранее выступал за французский «Гавр». Про это сообщает редакция euro.com.ua

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с молодым футболистом рассчитан на 4 сезона. Финансовые условия трансфера не разглашаются.

Свою карьеру Тиаре начинал в сенегальском клубе «Диамбарс». В сентябре 2023 года он перебрался во Францию, где стал игроком «Гавра». За основную команду провёл 16 матчей и забил 3 гола, после чего был отдан в аренду в «Нанси».

В составе «Нанси» защитник стал ключевым игроком и за сезон 2024/25 провёл 30 матчей во всех турнирах. Забитыми мячами не отметился, но записал на свой счёт 2 результативные передачи. Теперь он пополнит состав «Динамо», где рассчитывают на его потенциал в укреплении оборонительной линии.

