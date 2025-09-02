Хави отказал Байеру после ухода Тен Хага

Руководство леверкузенского «Байера» продолжает искать нового главного тренера после неожиданного ухода Эрика тен Хага. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

По данным испанского издания Marca, «фармацевты» сделали предложение бывшему наставнику «Барселоны» Хави, однако испанский специалист отклонил приглашение.

Отмечается, что на решение Хави повлияло нестабильное положение команды и результаты на старте сезона. Это уже не первый раз, когда руководство «Байера» проявляет интерес к испанцу. Ранее, после перехода Хаби Алонсо в мадридский «Реал», леверкузенцы также пытались назначить Хави, но получили отказ.

«Байер» неудачно начал сезон в Бундеслиге. Вице-чемпион Германии набрал лишь одно очко в двух турах, сыграв вничью с «Вердером» (3:3) и проиграв «Хоффенхайму» (1:2).

