US Open. Анисимова одержала разгромную победу над Аддад Мая в четвертом круге

Аманда Анисимова стала последней участницей четвертьфинальной стадии



Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард • $35,632,800

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертый круг

Аманда Анисимова (США, 8) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 18) 6:0, 6:3

Американская теннисистка выиграла третий из четырех сыгранных матчей с представительницей Бразилии и впервые вышла в четвертьфинал на домашнем “мэйджоре”.

Анисимова четвертый раз в карьере сыграет на этой стадии соревнований уровня Grand Slam и впервые на харде. Аманда стала шестой американкой за последние 20 лет, которая дошла до 1/4 финала “мэйджора” на всех покрытиях. Это удавалось Серене Уильямс, Винус Уильямс, Слоан Стивенс, Мэдисон Кис и Джессике Пегуле.

В следующем раунде Анисимова встретится с Игой Швёнтек, которой проиграла в июле в финале Уимблдона.

