Коко Гауфф: “Последние несколько турниров я выхожу на корт без давления, стараюсь оставаться в моменте и наслаждаться им как можно больше”

Третья ракетка мира Коко Гауфф провела пресс-конференцию перед началом выступлений на Открытом чемпионате Австралии



О своём старте сезона и мыслях перед Australian Open

“Я прекрасно провела время на United Cup, было очень весело. Наверное, это самый весёлый турнир, на котором я когда-либо играла. Я счастлива вернуться в Австралию и с нетерпением жду соревнований. Надеюсь, что проведу хорошие две недели. Думаю, для меня важно просто расслабиться и быть спокойной. Я знаю, что играю хорошо, но вы не можете играть хорошо всё время. Я знаю, что на этом турнире будут сложные моменты. Надеюсь, я смогу пройти через них.

Последние несколько турниров я просто выхожу на корт без давления, стараюсь оставаться в моменте и наслаждаться им как можно больше. Очевидно, что благодаря этому результаты были хорошими. Но я стараюсь научиться делать то же самое даже тогда, когда результаты не очень хорошие.”

О работе с тренерами Мэттом Дейли и Жаном-Кристофом Форелем

“Прежде всего, они оба очень хорошие люди, они вселяют в меня чувство уверенности. Когда ты уверенно выходишь на корт, это очень влияет на твою игру. Это также постоянная положительная поддержка. Мы смотрим на вещи реально. Мы знаем, что будут хорошие дни и плохие дни, и они делают так, что я не чувствую, что меня осуждают из-за этого. Да, очевидно, в моей игре были вещи, над которыми я работала. Это и подача, и многие вещи. У меня есть улучшения. Я чувствую это на корте. Думаю, это просто напоминание о том, что нужно продолжать совершенствоваться. Даже если это неудобно.

На турнире в Пекине, где я выиграла, а затем и в Ухане, мне было некомфортно на корте в каждом матче (улыбается). Очевидно, я не показывала этого, я знала, что не позволю себе расстраиваться. Это то, что вы делаете, когда работаете над игрой. Вы работаете над тем, чтобы сломать старые привычки или создать новые. Но да, мне было некомфортно. Хотя, в хорошем смысле. Просто пробуешь то, к чему не привык. Не в плохом смысле (улыбается). Надо стараться сосредоточиться на этом длинном пути, убедиться, что я вношу коррективы, которые мне нужны, чтобы, надеюсь, иметь хорошую карьеру в долгосрочной перспективе.”

О матче первого круга против Софии Кенин

“Очевидно, я проиграла ей на Уимблдоне. Конечно, она замечательная теннисистка, которая выигрывала Australian Open. Она прекрасно двигается, имеет классные удары, достаточно стабильный игрок, может играть агрессивно, а также очень хорошо играет в защите. Это будет тяжелый матч. Думаю, это хорошо для меня. Мне кажется, что почти все матчи этого года были против сильных соперников. Думаю, это одна из вещей, за которую я благодарна United Cup, это был один из первых турниров за некоторое время, кроме Итогового турнира, где мне пришлось играть с топ-игроком на ранних этапах. Я чувствую, что я точно готова к тому уровню, который предложит София.”

О соперничестве с Игой Швёнтек и ее допинговом деле

“Не думаю, что после всего произошедшего она потеряла уверенность в себе. Я не очень хорошо знаю ее лично, но, судя по нашему общению, я точно не думаю, что она делала что-то умышленно. Я не думаю, что сейчас она не уверена в себе. Она прекрасно играет. В том матче, который мы играли, мне просто повезло быть немного лучше в тот день, возможно, выиграть на несколько очков больше. Все могло легко пойти в другую сторону. Я не знаю её достаточно хорошо, чтобы сказать, чувствует ли она что-то по этому поводу. Она всё ещё вторая ракетка мира и играет в удивительный теннис. Она всегда будет играть в великолепный теннис, так что…

Обычно, когда мы играем друг против друга, всё решают несколько розыгрышей. Хотя наш матч на United Cup закончился со счётом 6-4, 6-4, всё могло быть иначе, или это могло быть и три сета. Просто буквально 3-4 очка играют свою роль. Это теннис. Моя статистика против неё [3-11] до сих пор плохая (улыбается). Думаю, раньше я слишком давила на себя, потому что думала, что проиграла её столько раз. Сейчас, если проигрываю, – это просто еще одно поражение, и пусть. Если выиграла, то замечательно. В целом это одно из тех соперничеств, в которых я чувствую, что я знаю, что должна делать в матчах против неё. Но сработает ли это в этот конкретный день? Так что все зависит от того, насколько хорошо я смогу это реализовать или насколько хорошо сможет она.



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