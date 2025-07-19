Шестая ракетка мира вынуждена взять паузу в выступлениях из-за операции

Шестая ракетка мира Чжэн Циньвэнь не сможе играть на турнирах неопределенный срок



Китайская теннисистка сообщила, что перенесла операцию на правом локте, в котором ее долгое время беспокоила боль во время тренировок и матчей. После того, яка она перебровала несколько способов, которые не помогали, было принято решение об операции.

“Делаю паузу, чтобы вернуться сильнее. Уже некоторое время во время тренировок и матчей мучаюсь с болью в правом локте. Различные методы лечения не принесли результата, боль не проходила. После консультации с ортопедом мне рекомендовали артроскопическую операцию для полного решения проблемы.

После обсуждений с командой мы решили, что это лучший способ вернуться на корт в оптимальной форме. Операцию провели вчера – всё, прошло успешно, и я уже начала восстановление. Сосредоточусь на реабилитации, чтобы вернуться готовой на 100%. Это небольшая пауза ради мощного возвращения. Спасибо огромное за терпение и поддержку – скоро увидимся на корте”, – написала теннисистка в китайской соцсети Weibo.

Пока неизвестно, когда Чжэн Циньвэнь вернется на корт. Свой последний матч китаянка провела в начале этого месяца, когда проиграла на старте Уимблдона.



btu.org.ua