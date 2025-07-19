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Футбол

Официально. Полузащитник ПСЖ усилил участника еврокубков от Португалии

Официально. Полузащитник ПСЖ усилил участника еврокубков от Португалии

    • Полузащитник французского "ПСЖ" усилил участника еврокубков от Португалии.

    Чемпион Франции сообщил, что 19-летний Габриэль Москардо проведёт сезон 2025/26 в "Браге".

    Бразильский футболист сыграет под номером 17.

    "Брага" подтвердила трансфер опорного полузащитника.

    "Игрок молодежной сборной Бразилии, Москардо станет еще одним вариантом для тренера Карлоса Висенса и сразу же присоединится к основному составу ФК "Брага"", – сообщил португальский клуб.

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    • Прошлый сезон Москардо на правах аренды играл в "Реймсе". Он провёл 10 матчей, в которых отметился голом.

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