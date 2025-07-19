Официально. Полузащитник ПСЖ усилил участника еврокубков от Португалии

Полузащитник французского "ПСЖ" усилил участника еврокубков от Португалии.
Чемпион Франции сообщил, что 19-летний Габриэль Москардо проведёт сезон 2025/26 в "Браге".
Бразильский футболист сыграет под номером 17.
"Брага" подтвердила трансфер опорного полузащитника.
"Игрок молодежной сборной Бразилии, Москардо станет еще одним вариантом для тренера Карлоса Висенса и сразу же присоединится к основному составу ФК "Брага"", – сообщил португальский клуб.
Прошлый сезон Москардо на правах аренды играл в "Реймсе". Он провёл 10 матчей, в которых отметился голом.