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Футбол

Левандовский: Горжусь тем, что я являюсь частью Барселоны

Игрок не покинет испанский клуб этим летом

Левандовский: Горжусь тем, что я являюсь частью Барселоны

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

    • Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский высказался о своем клубе

    "Быть в Испании и быть нападающим такой команды — это нечто особенное из-за истории "Барселоны".

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    "Это самый большой клуб в мире, и горжусь тем, что я являюсь его частью", — добавил игрок.

    В конце этого сезона, по информации СМИ, команду могут покинуть такие игроки: Рональд Араухо, Френки де Йонг и Жуль Кунде.

    www.ua-football.com

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