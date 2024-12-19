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Тренер Тоттенхэма рассказал о кадровой ситуации в команде

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Тренер Тоттенхэма рассказал о кадровой ситуации в команде

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Тренер "Тоттенхэма" рассказал о кадровой ситуации в команде.

    Анже Постекоглу перед кубковым матчем с "Манчестер Юнайтед" рассказал о кадровой ситуации в лондонском клубе.

    Микки Ван де Вен вернулся к тренировкам. Последний раз он выходил на поле 3 ноября против "Астон Виллы".

    "Микки Ван де Вен вернулся на тренировку, так что, надеюсь, возвращение не за горами", — сказал он. "Следующими для нас будут Бен Дэвис, возможно, на следующей неделе, и Ришарлисон, возможно, в первую неделю Нового года", – сказал Постекоглу.

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    • Тренер не исключил, что Дестини Удоджи сможет появиться на поле. Защитник покинул поле на 28-й минуте первого тайма из-за боли четырёхглавой мышце бедра.

    Гульельмо Викарио, Уилсон Одоберт, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, а также дисквалифицированный Родриго Бентанкур остаются вне игры.

    "Тоттенхэм" сыграет в Кубке Лиги с "Манчестер Юнайтед" 19 декабря в 22:15 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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