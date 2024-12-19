Тайсон ФЬЮРИ: «Моя миссия разбить ему лицо. Знаете, что тогда помешало?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри поделился мыслями о мегабое-реванше против Александра Усика.

«У меня никогда не было миссии стать абсолютным чемпионом мира. Моя главная миссия – это разбить Усику лицо в реванше. Ни одного шанса, что он меня побьет. Знаете, что тогда мне помешало? У меня было рассечение. Даже если он восстанет из ада, как феникс, я все равно его уничтожу», – сказал Фьюри.

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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

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