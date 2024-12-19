Ключевой инженер Ферстаппена сменит должность

Майкл Мэннинг, один из ключевых инженеров, работающих с Максом Ферстаппеном, уйдёт на повышение в Red Bull Racing и перестанет работать с машиной четырёхкратного чемпиона мира.

Голландское издание De Telegraaf пишет о том, что Мэннинг, который отвечал за старты Макса в гонках, сообщил руководству Red Bull Racing о своём желании перейти на другую работу в команде, чтобы не ездить на все гонки сезона.

По информации другого издания, PlanetF1, Мэннинг рассчитывает получить повышение, связанное не с инженерной, а со спортивной работой, и пропустить четыре гонки в 2025 году. Других подробностей о новой должности Мэннинга не сообщается.

Майкл Мэннинг входил в ближний круг инженеров Макса Ферстаппена наравне с его гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе, инженером по скорости машины Томом Хартом и инженером-мотористом Дэвидом Мартом.

Когда Мэннинг присоединился к Red Bull Racing в 2011 году, он сразу начал работать с машиной Себастьяна Феттеля.

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