Лиам Лоусон: Я знал, что меня оценивали в конце сезона

В 2025 году Лиам Лоусон проведёт сезон в Red Bull Racing. Новозеландский гонщик рассказал, что когда в прошлом году его пригласили на место Даниэля Риккардо в RB, он понял, что руководство команды хочет оценить его с прицелом на замену Серхио Пересу.

Лиам Лоусон: «Когда молодого гонщика приглашают выступить за RB, то одна из главных причин заключается в том, чтобы оценить его, а гонщик должен доказать, что его уровень достаточно высокий для перехода в Red Bull Racing.

Поэтому когда я сел за руль в Остине, я знал, что меня будут оценивать, тем более, что приглашение пришло в конце такого сезона. Но было и множество других причин, поэтому помимо возможности перейти в Red Bull Racing, я должен был доказать, что достаточно хорош, чтобы остаться в Формуле 1.

На протяжении следующих гонок становилось всё понятнее, что у меня появилась такая возможность. Но очевидно, что всё зависело от того, как Серхио справляется со своей задачей, и как я справляюсь, а также как выступают парни, которых тоже рассматривали. Но ближе к концу сезона стало понятно, к чему всё идёт».

Лиам Лоусон добавил, что в команде ждут от него вклада в победу в Кубке конструкторов: «В прошлом году команда не смогла выиграть Кубок конструкторов, но это наша цель в этом сезоне. Поэтому мы должны сделать всё, что в наших силах, и подготовить как можно более быструю машину.

Что касается моей задачи, то если мы сможем побороться за Кубок конструкторов, то я должен сделать свою работу. Полагаю, для этого меня взяли, и этого от меня ждут. Хотя, конечно, у меня есть и другие очевидные цели в Формуле 1».

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