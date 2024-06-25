Стелла: В Шпильберге борьба будет особенно плотной

В McLaren прогрессируют с каждым этапом и надеются продлить успешную серию в Шпильберге…

Андреа Стелла, руководитель команды: «Мы отправляемся в Австрию на вторую гонку в серии из трёх Гран При подряд, покинув Испанию с очередным сильным результатом.

В этом сезоне у нас много положительных результатов, но Red Bull Ring – одна из самых коротких трасс в календаре, поэтому мы ожидаем, что борьба будет особенно плотной. Мы сосредоточены на прогрессе, чтобы стабильно бороться с лучшими».

Ландо Норрис: «С нетерпением жду Гран При Австрии. С этой интересной трассой у меня связаны самые позитивные воспоминания, с нетерпением жду новой встречи. Болельщики всегда заряжены энтузиазмом и создают отличную атмосферу.



Машина в отличной форме. Мы используем то, чему научились в Испании, чтобы сделать следующий шаг. Мы не ставим перед собой конкретных задач, наша цель – прибавлять в каждый уик-энд, а результаты пусть говорят сами за себя».

Оскар Пиастри: «С нетерпением жду пятницы, чтобы сесть за руль и вместе с инженерами начать уик-энд с чистого листа.



В Барселоне я рассчитывал на большее, но заработал лишь несколько очков. Я благодарен команде за напряжённую работу и надеюсь, мы сможем сохранить набранный темп».

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