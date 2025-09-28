Зак Браун: В Ф1 вы далеко не со всеми готовы пить чай

Так сложилось, что у Зака Брауна и Кристиана Хорнера были весьма неважные отношения, и исполнительный директор McLaren Racing не скрывал, что был доволен, когда в Red Bull Racing произошла смена руководства.

Впрочем, в том же августовском интервью британскому агентству PA он не исключал, что Хорнер ещё вернётся в Формулу 1, и теперь эта перспектива стала более реальной, когда в Red Bull пришли с соглашению с бывшим руководителем своей команды и должны выплатить ему многомиллионную компенсацию.

В паддоке поговаривают, что на следующем этапе карьеры Хорнер хотел бы стать не просто руководителем одной из команд чемпионата, но и её совладельцем – подобную роль в Mercedes AMG F1 Team играет Тото Вольфф, которому принадлежит треть акций этой команды.

Когда в ходе интервью Bloomberg Зака Брауна спросили, что он думает по поводу возможного возвращения Хорнера в 2026 году, ответ был таким:

«Полагаю, он сделал в Формуле 1 блестящую карьеру, его результаты – многочисленные победы в чемпионате мира. Но когда вы приходите в этот спорт, вы не для всех становитесь лучшим другом. Здесь люди с разными характерами, но так и должно быть, хотя, вероятно, далеко не со всеми вы готовы пить чай…

Думаю, наш спорт уникален тем, что увлекательное соперничество идёт не только на трассах, но и за их пределами. Руководители команд и гонщики – это совсем небольшое сообщество – полагаю, болельщики знают всех нас. Так что, на пит-лейн у меня есть и друзья, и люди, которые ими не являются…»

Впрочем, пока Кристиан Хорнер занят не переговорами о возвращении в паддок, а делами семейными – в частности, на этой неделе вместе с супругой, Джери Холлиуэлл, бывшей участницей некогда знаменитой группы Spice Girls, он путешествует по Шотландии.

