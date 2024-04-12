На новом шлеме Гуаньюя Чжоу – схема шанхайского метро

В Формуле 1 множество разных традиций, и одна из самых интересных имеет прямое отношение как к безопасности гонок, так и к искусству дизайна. Разумеется, речь о том, что гонщики по особым случаям готовят особые версии оформления шлемов.

Впереди китайский этап сезона, и, конечно, Гуаньюй Чжоу порадовал своих болельщиков, представив новый дизайн шлема, посвящённый домашнему Гран При.

«Это мой шлем для Гран При Китая! – сообщил гонщик Sauber. – Его оформление навеяно шанхайским метро и местными достопримечательностями – надеюсь, он вам понравится!»

Также Гуанью поблагодарил итальянскую компанию Bell, чьи шлемы он использует, и бельгийскую KV Design, которой доверил разработку этой версии раскраски нового шлема.

Источник