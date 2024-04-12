Греция продолжает отрываться от Украины в таблице коэффициентов УЕФА после первых матчей 1/4 финала еврокубков

В континентальных соревнованиях настала пора решающих стадий.

По итогам первых матчей 1/4 финала еврокубков сезона-2023/24 Украина занимает 18 место в таблице коэффициентов УЕФА На этой неделе от нашей ассоциации увеличила свой отрыв Греция, у которой осталось еще два представителя в Лиге конференций — ПАОК и Олимпиакос.

Зато Украина последний клуб потеряла еще в феврале, когда донецкий Шахтер вылетел в раунде плей-офф Лиги Европы от французского Марселя. Напомним, в начале сезона у Украины было 5 клубов в еврокубках, однако киевское Динамо, Днепр-1 и полтавская Ворскла прекратили выступления еще на стадии квалификации, а луганская Заря не смогла преодолеть групповой этап ЛК.

Украина потеряла одно место в квоте представительства в еврокубках

Лучший показатель сезона пока Италия, у которой также осталось 4 команды в континентальных соревнованиях: Аталанта, Рома, Милан (ЛЕ) и Фиорентина (ЛК). Второе промежуточное место в текущей еврокампании делят Англия и Германия. Отметим, что две лучшие ассоциации по итогам сезона-2023/24 получат по одному дополнительному пропуску в следующую Лигу чемпионов.

Таблица коэффициентов УЕФА

# Страна 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Общ. Кол-во

клубов 1 Англия 18,571 24,357 21,000 23,000 16,500 103,428 5/8 2 Испания 18,928 19,500 18,428 16,568 18 14,928 16,285 15,714 22,357 17,714 86,998 4/7 4 Германия 18,714 15,214 16,214 17,125 16,500 83,76 3/7 5 Франция 11,666 7,916 18,416 12,583 14,750 65,331 3/6 6 Нидерланды

9,400 9,200 19,200 10 sp;Португалия 10,300 9,600 12,916 12,500 10,666 55,982 1/6 8 Бельгия 7,600 6,000 6,600 14,200 13,200 47,600 1/5 9 Турция 5,000 3,100 6,700 11,800 11,500 38,100 1/49,750 8,500 7,900 3,500 6,400 36,050 0/5 11 Чехия

2,500 6,600 6,700 6,750 13,250 35,802 5,125 7,750 8,500 5,200 32,975 0/5 13 Австрия

5,800 6,700 10,400 4,900 4,800 32,600 0/5 14 Норвегия 3,750 6,500 7,625 5,750 8,000 31,625 0/45,125 4,125 7,800 5,900 8,500 31,450 0/4 16 Израиль 2,375 7,000 6,750 6,250 8,750 31,125 0/4 00 2,125 9,400 29,525 2/5 18 Украина 7,200 6,800 4,200 5,700 4,100 28,000 0/5 19 ;Сербия

6,000 5,500 9,500 5,375 1,400 27,775 0/5

Клубный рейтинг коэффициентов для национальных ассоциаций рассчитывается на основе результатов всех клубов конкретной ассоциации в Лиге чемпионов (ЛЧ), Лиге Европы (ЛЧ) УЕФА за последние 5 сезонов. Рейтинг определяет количество мест для каждой ассоциации (страны) на предстоящие еврокубковые сезоны.

Система начисления баллов

Очки начисляются по следующей схеме:

победа в матче группового этапа и выше — 2 очка;

победа в матче квалификации и плей-офф квалификации — 1 очко;

ничья в матче группового этапа и выше — 1 очко ;

ничья в матче квалификации и плей-офф квалификации — 0,5 очка;

бонус за участие в групповом этапе (ЛЧ, ЛЕ) — 4 очка;

бонус за выход в 1/8 финала (ЛЧ) – 4 очка;

первое место в группе (ЛЕ) – 4 очка;

второе место в группе (ЛЕ) – 2 очка;

первое место в группе (ЛК) — 2 очка;

второе место в группе (ЛК) — 1 очко;

выход в 1/8 финала, четвертьфинала, полуфинала и финала (ЛЧ, ЛЕ) — дополнительно по 1 очку;

выход в 1/2 финала и финала (ЛК) — дополнительно по 1 очку.

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