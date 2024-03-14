Оскар Пиастри работает на тестах в Имоле

Всего несколько дней прошло после гонки в Джидде, а Оскар Пиастри уже вернулся за руль гоночной техники.

Сегодня McLaren проводит тесты в итальянской Имоле с Оскаром Пиастри. Австралиец пилотирует MCL36 – машину 2022 года. Британская команда не сообщает другие подробности, но обычно подобные тесты нужны для отработки различных процедур и действий в дни гоночных уик-эндов, например, пит-стопов, и чтобы гонщик проехал большую дистанцию.

Оскар Пиастри заработал очки в двух первых гонках сезона и занимает пятое место в личном зачёте.

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