Зак Браун: У нас запланирована дальнейшая модернизация

В сезоне 2024 года гонщики McLaren в десяти гонках подряд поднимались на подиумы и одержали победы в Майами и Венгрии. Руководитель команды Зак Браун рассказал, что инженеры продолжат много времени уделять модернизации нынешней машины MCL38, и он не видит причин, которые помешают Ландо Норрису и Оскару Пиастри регулярно бороться за победы после летнего перерыва.

Зак Браун: «Наш план состоит в том, чтобы регулярно бороться за подиумы и победы. Однако все мы знаем, как быстро меняется ситуация в спорте, поэтому необходимо продолжать действовать в том же ключе, в котором мы действовали ранее.

В этом году у нас запланирована дальнейшая модернизация машины, так что я не вижу причин, почему мы не сможем и дальше бороться впереди. Впрочем, соперники тоже будут привозить новинки.

В каждой гонке нам удаётся находить баланс производительности, и благодаря этому мы находимся в первых рядах почти весь сезон. План состоит в том, чтобы продолжать так действовать и дальше».

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