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Футбол

Де Росси – о подписании Довбика: Понадобилось вмешательство президента, поставившего себя на первое место, чтобы все решить

Очень хотели видеть в команде украинца

Де Росси - о подписании Довбика: Понадобилось вмешательство президента, поставившего себя на первое место, чтобы все решить

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Ромы" Даниэле де Росси прокомментировал трансфер нападающего Артема Довбика. Специалист признался, что подписать украинца было нелегко.

    "Это были тяжелые несколько недель на поле и в телефонных разговорах. Некоторые подписания легче оформить, чем другие. В случае Довбика понадобилось вмешательство президента, который поставил себя на первое место, чтобы все решить. Я благодарю его.

    Если бы Фридкин не стал у руля, переговоры по Довбику не были бы разблокированы. Некоторые подобные случаи приходится решать руководству, и мы счастливы и благодарны за это.

    Нам нужен был Довбик: сильный, хорошо проявивший себя в Ла Лиге. Мы счастливы, но он также должен будет приспособиться. Артем очень хорошо проявил себя в команде.

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    • Игроки, которые пришли сюда, все очень хотели в "Рому". Это было то, о чем я просил. Не часто приходится видеть людей, которые отказываются от денег или более именитых команд, они с умом и сердцем пришли сюда", – сказал тренер.

    Довбик дебютировал за "Рому" в контрольном матче с "Олимпиакосом" (1:1). Игрок провел на поле весь второй тайм, результативными действиями не отметился.

    www.ua-football.com

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