Де Росси – о подписании Довбика: Понадобилось вмешательство президента, поставившего себя на первое место, чтобы все решить

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Главный тренер "Ромы" Даниэле де Росси прокомментировал трансфер нападающего Артема Довбика. Специалист признался, что подписать украинца было нелегко.

"Это были тяжелые несколько недель на поле и в телефонных разговорах. Некоторые подписания легче оформить, чем другие. В случае Довбика понадобилось вмешательство президента, который поставил себя на первое место, чтобы все решить. Я благодарю его.

Если бы Фридкин не стал у руля, переговоры по Довбику не были бы разблокированы. Некоторые подобные случаи приходится решать руководству, и мы счастливы и благодарны за это.

Нам нужен был Довбик: сильный, хорошо проявивший себя в Ла Лиге. Мы счастливы, но он также должен будет приспособиться. Артем очень хорошо проявил себя в команде.

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Игроки, которые пришли сюда, все очень хотели в "Рому". Это было то, о чем я просил. Не часто приходится видеть людей, которые отказываются от денег или более именитых команд, они с умом и сердцем пришли сюда", – сказал тренер.