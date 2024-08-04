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Бокс

ВИДЕО. Угроза для Усика. Мартин Баколе нокаутировал Джареда Андерсона

ВИДЕО. Угроза для Усика. Мартин Баколе нокаутировал Джареда Андерсона

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 3 на 4 августа в Лос-Анджелесе проходит большое шоу бокса.

В супертяжелом весе прошел поединок между американским проспектом Джаредом Андерсоном (17–0, 15 KO) и Мартином Баколе из ДР Конго (20–1, 15 KO).

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Бой завершился досрочно. Баколе нокаутировал Джареда в 5-м раунде. Боксер из ДР Конго завоевал второстепенные пояса NABF (вакантный) и WBO International (которым владел Андерсон).

Ранее Мартин Баколе рассказывал, что нокаутировал в спарринге чемпиона мира Александра Усика из Украины

В главном поединке встретятся знаменитый американец Теренс Кроуфорд (40–0, 31 KO) и Исраил Мадримов (10–0–1, 7 KO) из Узбекистана. На кону стоят чемпионский титул WBA и временный пояс WBO в первом среднем весе.

Баколе против Андерсона – крайне неожиданный бой. Проблемы ожидают обоих

Мартин Баколе (ДР Конго) – Джаред Андерсон (США) – KO 5/10

ВИДЕО. Угроза для Усика. Мартин Баколе нокаутировал Джареда Андерсона

ВИДЕО. Угроза для Усика. Мартин Баколе нокаутировал Джареда Андерсона

ВИДЕО. Угроза для Усика. Мартин Баколе нокаутировал Джареда Андерсона

ВИДЕО. Угроза для Усика. Мартин Баколе нокаутировал Джареда Андерсона

ВИДЕО. Угроза для Усика. Мартин Баколе нокаутировал Джареда Андерсона

sport.ua

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