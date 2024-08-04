ВИДЕО. Угроза для Усика. Мартин Баколе нокаутировал Джареда Андерсона

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В ночь с 3 на 4 августа в Лос-Анджелесе проходит большое шоу бокса.

В супертяжелом весе прошел поединок между американским проспектом Джаредом Андерсоном (17–0, 15 KO) и Мартином Баколе из ДР Конго (20–1, 15 KO).

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Бой завершился досрочно. Баколе нокаутировал Джареда в 5-м раунде. Боксер из ДР Конго завоевал второстепенные пояса NABF (вакантный) и WBO International (которым владел Андерсон).

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В главном поединке встретятся знаменитый американец Теренс Кроуфорд (40–0, 31 KO) и Исраил Мадримов (10–0–1, 7 KO) из Узбекистана. На кону стоят чемпионский титул WBA и временный пояс WBO в первом среднем весе.

Баколе против Андерсона – крайне неожиданный бой. Проблемы ожидают обоих

Мартин Баколе (ДР Конго) – Джаред Андерсон (США) – KO 5/10

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